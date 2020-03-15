Кокорин - лучший футболист матча "Сочи" - "Краснодар"

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Кокорин - лучший футболист матча "Сочи" - "Краснодар"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим футболистом матча против "Краснодара" (2:0).

На счету 28-летнего игрока не было результативных действий, однако он активно проявлял себя в атаке и поучаствовал во второй голевой комбинации команды.

Отметим, что награда присуждалась экспертом телеканала "Матч Премьер" Владимиром Быстровым.

С момента перехода в "Сочи" Кокорин провел 4 игры, в которых забил три гола и отдал один ассист.

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