"Валенсия" сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом

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"Валенсия" сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом

В "Валенсии" у пяти человек выявили коронавирус.

"Пять положительных случаев коронавируса были выявлены у футболистов первой команды и персонала. Все они помещены на карантин и находятся в хорошем состоянии. Клуб продолжает поддерживать органы здравоохранения в кампании по информированию населения о том, чтобы люди не покидали дома и следили за гигиеной.

Мы убеждены в том, что благодаря солидарности, ответственности и сильному духу нам по силам одолеть эту пандемию", - заявили в клубе.

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