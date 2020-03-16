УЕФА не может определять чемпионов стран

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УЕФА не может определять чемпионов стран

УЕФА не имеет права отдавать чемпионство нынешним лидерам национальных первенств.

Об этом для издания A Bola сообщил источник в УЕФА. Ранее сообщалось, что УЕФА признает чемпионами действующих лидеров стран, если сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что вопросами определения чемпионов могут заниматься только национальные ассоциации.

Также УЕФА не будет участвовать в вопросах повышения и понижения команд в классе.

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