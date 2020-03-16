Широков высказался о возможном досрочном завершении РПЛ

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков высказался об идее Леонида Федуна досрочно завершить РПЛ.

"Нужно подождать до апреля и посмотреть, какая будет ситуация с коронавирусом. А уже потом решить, продолжать чемпионат или нет. Все еще зависит от того перенесут ли Евро-2020.

"Зенит", разумеется, можно признать чемпионом, я не против (улыбается). Надо дождаться апреля, не нужно спешить. А у Федуна, конечно, отличная идея - зона вылета близко, "Спартак" страхуется (смеется)", - заявил Широков.

После 22 туров "Зенит" занимает в РПЛ первое место, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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