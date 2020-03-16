"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча против "Ростова"

"Локомотив" в 22-м туре РПЛ одержал победу над "Ростовом" (3:1).

"Железнодорожники" выложили видео, в котором показали, что осталось за кадром игры. В видео показано прибытие команды на стадион, предматчевая разминка, лучшие моменты матча, а также эмоции тренеров и игроков после победы.

Напомним, что на данный момент "Локомотив" занимает в РПЛ второе место.

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