Ассист Кудряшова помог "Антальяспору" переиграть "Сивасспор"
В 26-м туре чемпионата Турции "Антальяспор" одержал победу над "Сивасспором".
Отметим, что голевую передачу на свой счет записал россиянин Федор Кудряшов. На данный момент "Антальяспор" занимает 11-е место, а "Сивасспор" - четвертое.
"Антальяспор" - "Сивасспор" 1:0
Гол: Сары, 81 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|25
|34
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|25
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22