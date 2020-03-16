Ассист Кудряшова помог "Антальяспору" переиграть "Сивасспор"

В 26-м туре чемпионата Турции "Антальяспор" одержал победу над "Сивасспором".

Отметим, что голевую передачу на свой счет записал россиянин Федор Кудряшов. На данный момент "Антальяспор" занимает 11-е место, а "Сивасспор" - четвертое.

"Антальяспор" - "Сивасспор" 1:0

Гол: Сары, 81 - 1:0

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