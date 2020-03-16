Чемпионат Китая близок к возобновлению

Китайская Суперлига должна начаться 18 апреля.

Как сообщает Daily Mail, китайские клубы начали возвращаться в Китай из Европы, где они располагались во время эпидемии коронавируса в стране.

Отметим, что Суперлига должна была стартовать 22 февраля, но чемпионат отложили на неопределенный срок.

Напомним, что чемпионом Китая в 2019 году стал "Гуанчжоу Эвергранд".

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