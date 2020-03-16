Федотов оценил игру Кокорина

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Федотов оценил игру Кокорина

Наставник "Сочи" Владимир Федотов оценил игру нападающего Александра Кокорина.

"Он внес огромный вклад в успехи "Сочи", однако в первую очередь хочется отметить командные действия. Саша добавил в нашу игру драйва. Он способен в хорошем темпе провести весь матч.

Сейчас Кокорин сильнейший форвард в России. Он в потрясающей форме", - заявил Федотов.

Кокорин провел за "Сочи" четыре игры, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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