Федотов оценил игру Кокорина
Наставник "Сочи" Владимир Федотов оценил игру нападающего Александра Кокорина.
"Он внес огромный вклад в успехи "Сочи", однако в первую очередь хочется отметить командные действия. Саша добавил в нашу игру драйва. Он способен в хорошем темпе провести весь матч.
Сейчас Кокорин сильнейший форвард в России. Он в потрясающей форме", - заявил Федотов.
Кокорин провел за "Сочи" четыре игры, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.
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