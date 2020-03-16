Глава PFA высказался о возможном завершении АПЛ

Президент Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор прокомментировал возможное досрочное завершение АПЛ из-за пандемии коронавируса.

"По моему мнению, это будет несправедливо. В первую очередь, разумеется, для "Ливерпуля". Те клубы, также выступающие хорошо, говорили бы: "Ну, вы не знаете, выиграли бы вы чемпионат или нет".

Это обесценило бы трофей. Клубы находящиеся на вершине, конечно, заслуживают этого. Также как те клубы, что располагаются внизу, заслуживают шанса исправить свое положение. Так футбол всегда и работал.

Мы обязаны приложить все усилия для возобновления сезона. Было бы неправильно начинать новый сезон. Нужно завершить эту историю", - приводит слова Тэйлора Sky Sports.

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