Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Головина, Смолова и Черышева

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о состоянии здоровья Александра Головина ("Монако"), Федора Смолова ("Сельта") и Дениса Черышева ("Валенсия"), которые находятся в Европе.

"Сегодня я связывался со всеми нашими игроками, которые выступают за рубежом. Все трое не заражены, чувствуют себя хорошо. Находятся на карантине, введенном в Испании и Франции.

Что касается остальных футболистов, выступающих в РПЛ, то с ними также все хорошо. Ребята продолжают тренироваться в своих клубах", - заявил Безуглов.

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