ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
ФИФА приняла решение перенести клубный чемпионат мира с лета 2021 года из-за распространения коронавируса.
Как сообщает сайт организации, ФИФА учла просьбы континентальных ассоциаций о переносе турниров. Таким образом, слот, который был занят турниром, был освобожден.
Отмечается, что решение о сроках переноса клубного ЧМ пока не принято.
Клубный ЧМ должен был пройти с 17 июня по 4 июля в Китае.
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|A
|М
|О
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|Коринтианс
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Аль-Наср
|3
|3
|4
|РКА Касабланка
|3
|0
|B
|М
|О
|1
|Васко да Гама
|3
|9
|2
|Некакса
|3
|4
|3
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|4
|Саут Мельбурн
|3
|0