ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

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ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

ФИФА приняла решение перенести клубный чемпионат мира с лета 2021 года из-за распространения коронавируса.

Как сообщает сайт организации, ФИФА учла просьбы континентальных ассоциаций о переносе турниров. Таким образом, слот, который был занят турниром, был освобожден.

Отмечается, что решение о сроках переноса клубного ЧМ пока не принято.

Клубный ЧМ должен был пройти с 17 июня по 4 июля в Китае.

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