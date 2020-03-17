Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков

Руководство "Барселоны" летом готово устроить распродажу.

Как сообщает Sport.es, каталонцы хотят заработать на продаже футболистов порядка 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Барса" решила расстаться с французским защитником Самюэлем Умтити, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Барселоне" нужны средства на продление контрактов с голкипером Марком-Андре тер Штегеном и капитаном команды Лионелем Месси.

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