Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков

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Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков

Руководство "Барселоны" летом готово устроить распродажу.

Как сообщает Sport.es, каталонцы хотят заработать на продаже футболистов порядка 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Барса" решила расстаться с французским защитником Самюэлем Умтити, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Барселоне" нужны средства на продление контрактов с голкипером Марком-Андре тер Штегеном и капитаном команды Лионелем Месси.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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