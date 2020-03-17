Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков
Руководство "Барселоны" летом готово устроить распродажу.
Как сообщает Sport.es, каталонцы хотят заработать на продаже футболистов порядка 130 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Барса" решила расстаться с французским защитником Самюэлем Умтити, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Барселоне" нужны средства на продление контрактов с голкипером Марком-Андре тер Штегеном и капитаном команды Лионелем Месси.
Читайте также: "Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
-
Летнее трансферное окно могут перенести из-за коронавируса
Лента новостей
-
"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом
-
Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений
-
Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
-
2
Куман: "Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после Евро"
-
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
"Реал" вступит в борьбу за Икарди
-
2
Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков
-
Российские арбитры попали в трудное финансовое положение из-за коронавируса
-
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Головина, Смолова и Черышева
-
2
"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром
-
Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал автором уникального достижения
-
Гинер - о приостановке РПЛ: "Правильное решение. Как можно играть без зрителей?"
-
Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
-
Прядкин высказался о приостановке РПЛ до 10 апреля
-
Опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ по версии The Telegraph (11-50 места)
-
"Зенит" объявил об отмене тренировочного процесса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14