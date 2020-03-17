УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
УЕФА, Ассоциация европейских клубов, FIFPro и Ассоциация европейских лиг сделали совместное заявление касательно возможного завершения клубного сезона.
"Завершить все внутренние и европейские клубные соревнования к концу текущего спортивного сезона, то есть не позднее 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет достаточно уместным и разумным.
Возможна адаптация квалификационных раундов Лиги чемпионов-2020/21 и Лиги Европы в случае несвоевременного завершения спортивного сезона-2019/20, то есть после 30 июня 2020 года", - говорится в заявлении.
Напомним, что большинство европейских лиг были приостановлены из-за распространения коронавируса.
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
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|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
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|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4