УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления

УЕФА, Ассоциация европейских клубов, FIFPro и Ассоциация европейских лиг сделали совместное заявление касательно возможного завершения клубного сезона.

"Завершить все внутренние и европейские клубные соревнования к концу текущего спортивного сезона, то есть не позднее 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет достаточно уместным и разумным.

Возможна адаптация квалификационных раундов Лиги чемпионов-2020/21 и Лиги Европы в случае несвоевременного завершения спортивного сезона-2019/20, то есть после 30 июня 2020 года", - говорится в заявлении.

Напомним, что большинство европейских лиг были приостановлены из-за распространения коронавируса.

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