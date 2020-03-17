Куман: "Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после Евро"

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о возможном уходе в "Барселону".

"Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после чемпионата Европы. Точная дата отсутствует, поэтому теперь после Евро в 2021 году. Однако я не думал над этим ни секунды", - цитирует Кумана Voetbal Primeur.

Напомним, что минувшей зимой Куман отказался возглавить "Барсу". Вместо Эрнесто Вальверде клуб пригласил Кике Сетьена.

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