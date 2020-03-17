Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"

"Спартак" может заполучить сразу двух футболистов "Крыльев Советов".

По сведениям "Спорт-Экспресс", наставник "красно-белых" Доменико Тедеско просит клуб подписать защитника Никиту Чернова и полузащитника Антона Зиньковского.

В текущем сезоне 24-летний Чернов провел 18 игр, в которых забил один гол.

На счету 23-летнего Зиньковского шесть ассистов в 21 матче.

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