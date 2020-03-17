"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом

"Реал" намерен избавиться от нападающего команды Гарета Бэйла.

По сведениям Marca, если мадридскому клубу не удастся продать валлийца в летнее трансферное окно, то они готовы расторгнуть с ним соглашение и отпустить бесплатно. Отмечается, что это связано с большой зарплатой игрока и высокой травматичностью.

Действующее соглашение Бэйла с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне на счету Бэйла три гола и два ассиста в 18 играх.

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