БАТЭ изменил клубную эмблему

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БАТЭ изменил клубную эмблему

БАТЭ представил обновленную клубную эмблему.

На новом логотипе герб клуба выполнен в синих цветах на желтом фоне.

Отметим, что БАТЭ 15 раз становился чемпионом Беларуси, что является рекордом. Также клуб из Борисова три раза побеждал в кубке страны и 7 раз в суперкубке.

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