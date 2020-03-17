БАТЭ изменил клубную эмблему

БАТЭ представил обновленную клубную эмблему.

На новом логотипе герб клуба выполнен в синих цветах на желтом фоне.

⚡️Добро пожаловать в семью! Будем создавать историю⚡️ pic.twitter.com/sfDQMAh9Ji — FC BATE Borisov (@FCBATE) March 17, 2020

Отметим, что БАТЭ 15 раз становился чемпионом Беларуси, что является рекордом. Также клуб из Борисова три раза побеждал в кубке страны и 7 раз в суперкубке.

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