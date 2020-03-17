"Интер" сохранит Янга еще на один сезон

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"Интер" сохранит Янга еще на один сезон

"Интер" планирует продлить контракт с защитником Эшли Янгом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" подпишет с 34-летним футболистом соглашение на один год. Отметим, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

"Интер" подписал Янга минувшей зимой. За это время он провел 7 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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