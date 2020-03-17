"Интер" сохранит Янга еще на один сезон
"Интер" планирует продлить контракт с защитником Эшли Янгом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" подпишет с 34-летним футболистом соглашение на один год. Отметим, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.
"Интер" подписал Янга минувшей зимой. За это время он провел 7 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Читайте также: "Интер" договорился о продлении контракта с капитаном команды. | http://soccernews.ru
главное
-
Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
Лента новостей
-
Президент Федерации футбола Испании: "Барселона" не станет чемпионом, если сезон нормально не завершится"
-
"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса
-
Уткин пошутил о чемпионате Беларуси
-
"Арсенал" назвал "Барселоне" стоимость Обамеянга
-
"Эспаньол" сообщил о шести случаях заражения коронавирусом
-
Винисиус поделился мнением о Бензема
-
"Интер" сохранит Янга еще на один сезон
-
БАТЭ изменил клубную эмблему
-
1
"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом
-
Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений
-
Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
-
3
Куман: "Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после Евро"
-
1
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
"Реал" вступит в борьбу за Икарди
-
3
Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков
-
1
Российские арбитры попали в трудное финансовое положение из-за коронавируса
-
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Головина, Смолова и Черышева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16