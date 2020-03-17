Винисиус поделился мнением о Бензема

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Винисиус поделился мнением о Бензема

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о своем одноклубнике Кариме Бензема.

"Карим больше всех помогал мне, когда я пришел в клуб. Он советовал о том, как принимать лучшие решения, и каждый матч он говорит мне быть спокойным и сконцентрированным.

В игре с "Атлетико" я потерял мяч и это привело к голу в наши ворота. После этого он в течение нескольких минут говорил мне о смене позиций, чтобы я меньше владел мячом и вернул себе уверенность.

Он выступает за "Реал" уже более десяти лет и я очень рад учиться у него. Карим думает на 10 секунд быстрее всех остальных", - приводит слова Винисиуса Get Spanish Football News.

Винисиус выступает за "Реал" с 2019 года. За это время он провел 59 игр, забил 8 голов и отдал 12 ассистов.

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