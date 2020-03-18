"Эспаньол" сообщил о шести случаях заражения коронавирусом

Первые заразившиеся коронавирусом появились в "Эспаньоле".

Как сообщает сайт "попугаев", заболевание было обнаружено у шести человек из первой команды и тренерского штаба, чьи имена не называются.

Отмечается, что у всех есть легкие симптомы заболевания. Они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что розыгрыш испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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