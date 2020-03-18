"Арсенал" назвал "Барселоне" стоимость Обамеянга

"Арсенал" готов отпустить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, "канониры" намерены заработать на трансфере 30-летнего габонца не менее 55 миллионов евро. Однако каталонцы попытаются сбить цену.

Отмечается, что "Арсенал" согласился на продажу Обамеянга, так как контракт игрока истекает летом 2021 года.

В этом сезоне на счету Обамеянга 20 голов и два ассиста в 32 матчах.

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