"Арсенал" назвал "Барселоне" стоимость Обамеянга
"Арсенал" готов отпустить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Барселону".
Как сообщает Diario Sport, "канониры" намерены заработать на трансфере 30-летнего габонца не менее 55 миллионов евро. Однако каталонцы попытаются сбить цену.
Отмечается, что "Арсенал" согласился на продажу Обамеянга, так как контракт игрока истекает летом 2021 года.
В этом сезоне на счету Обамеянга 20 голов и два ассиста в 32 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18