Мамаев планирует уехать из России

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев ответил на вопрос подписчика в инстаграме своей жены Аланы о переезде из России.

"Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своё время", - заявил Мамаев.

Напомним, что Мамаев присоединился к "Ростову" в сентябре 2019 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2021 года.

За "Ростов" игрок провел одну игру и забил один гол.

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