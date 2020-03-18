Шесть европейских топ-клубов интересуются защитником "Вероны"
Защитник "Вероны" Мараш Кумбулла близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно.
Как сообщает Football Italia, в покупке 20-летнего футболиста заинтересованы "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Челси".
Отмечается, что "Верона" готова расстаться с албанским игроком за 25 миллионов евро.
В этом сезоне Кумбулла провел 19 матчей и отметился одним забитым голом.
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