Экс-президент "Реала" находится в реанимации из-за коронавируса

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Экс-президент "Реала" находится в реанимации из-за коронавируса

Экс-президент "Реала" Лоренсо Санс попал в больницу с коронавирусом.

По сведениям Ideal, 76-летний испанец находится в реанимации. Врачи дают тяжелый прогноз.

Санс занимал пост президента "сливочных" с 1995 по 2000 год. Отметим, что в 2000 году его должность занял Флорентино Перес.

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