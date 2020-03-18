Тринкау прокомментировал свой предстоящий переход в "Барселону"

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Тринкау прокомментировал свой предстоящий переход в "Барселону"

Вингер "Браги" Франсишку Тринкау высказался о предстоящем переходе в "Барселону".

Напомним, что "Барса" приобрела 20-летнего португальца минувшей зимой за 31 миллион евро, но до 1 июля оставила его в "Браге".

"Мы много сделали, чтобы "Брага" вышла на европейский уровень. Клуб делал это на как поле, так и за его пределами. "Брага" становится все больше и больше. Конечно, я пообщаюсь с Месси о "Браге".

Лига Чемпионов и "Золотой мяч"? Я не зацикливаюсь на этом. Просто продолжаю работать. Думаю, разумеется, я мечтаю об этом. Я нацелен на это, однако сейчас я сосредоточен на своей повседневной работе. Только так можно добиться желаемого", - приводит слова Тринкау Sport.es.

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