Тринкау прокомментировал свой предстоящий переход в "Барселону"
Вингер "Браги" Франсишку Тринкау высказался о предстоящем переходе в "Барселону".
Напомним, что "Барса" приобрела 20-летнего португальца минувшей зимой за 31 миллион евро, но до 1 июля оставила его в "Браге".
"Мы много сделали, чтобы "Брага" вышла на европейский уровень. Клуб делал это на как поле, так и за его пределами. "Брага" становится все больше и больше. Конечно, я пообщаюсь с Месси о "Браге".
Лига Чемпионов и "Золотой мяч"? Я не зацикливаюсь на этом. Просто продолжаю работать. Думаю, разумеется, я мечтаю об этом. Я нацелен на это, однако сейчас я сосредоточен на своей повседневной работе. Только так можно добиться желаемого", - приводит слова Тринкау Sport.es.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14