СМИ: Месси поставил ультиматум "Барселоне"

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СМИ: Месси поставил ультиматум "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси назвал клубу условие, при котором он продлит свой контракт.

Как сообщает El Confidencial, 32-летний аргентинец подпишет новый контракт, если клуб вернет Неймара из ПСЖ.

Отмечается, что Месси недоволен последними результатами команды, а также его расстроило увольнение Эрнесто Вальверде с поста тренера.

Соглашение Месси с клубом истекает летом 2021 года. Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год.

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