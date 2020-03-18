Хамес выбрал новый клуб

Теги эвертонреал мадридхамес родригестрансферы

Хамес выбрал новый клуб

Хавбек "Реала" Хамес Родригес близок к уходу из клуба ближайшим летом.

Как сообщает Birminghammail, в услугах колумбийца были заинтересованы "Вулверхэмптон" и "Эвертон". Футболист решил продолжить карьеру в ливерпульском клубе.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет выручить с продажи игрока не менее 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Хамеса один забитый мяч и два ассиста в 13 играх.

Читайте также: Роналду зовет Хамеса в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ

Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов