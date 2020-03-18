Хамес выбрал новый клуб

Хавбек "Реала" Хамес Родригес близок к уходу из клуба ближайшим летом.

Как сообщает Birminghammail, в услугах колумбийца были заинтересованы "Вулверхэмптон" и "Эвертон". Футболист решил продолжить карьеру в ливерпульском клубе.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет выручить с продажи игрока не менее 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Хамеса один забитый мяч и два ассиста в 13 играх.

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