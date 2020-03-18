Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ

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Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ

Футбольная ассоциация Англии ищет варианты проведения АПЛ после возобновления турнира.

Как сообщает The Sun, рассматривается вариант с проведением оставшихся 92 матчей на нейтральных стадионах и при пустых трибунах. Есть вероятность, что поединки будут проходить в Мидлендсе и будут транслироваться в прямом эфире.

Возможно, что при таком раскладе в один день стадион может принять сразу несколько матчей. Кроме того, команды будут играть через три дня.

Напомним, что АПЛ, как и все остальные топ-лиги Европы, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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