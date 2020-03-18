У ПСЖ появился конкурент в борьбе за Пьянича

"Челси" вступает в борьбу за хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Как сообщает Goal.com, трансфер 29-летнего боснийца оценивается в 60 миллионов евро. Ранее главным претендентом на игрока был ПСЖ.

Действующий контракт Пьянича со "старой синьорой" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Пьянича три гола и четыре ассиста в 32 матчах.

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