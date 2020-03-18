"Интер" настаивает на включение хавбека "Барселоны" в сделку по Лаутаро Мартинесу

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"Интер" настаивает на включение хавбека "Барселоны" в сделку по Лаутаро Мартинесу

"Интер" и "Барселона" продолжают вести переговоры по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Sport.es, "нерадзурри" хотят, чтобы каталонцы включили в сделку хавбека Артура Раомса.

Отмечается, что "Интер" хочет заработать на продаже Мартинеса 150 миллионов евро. Однако стоит напомнить, что в июле в течение двух недель клаусула игрока будет составлять 111 миллионов евро.

В этом сезоне Артур провел 23 игры, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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