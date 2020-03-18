"Интер" настаивает на включение хавбека "Барселоны" в сделку по Лаутаро Мартинесу

"Интер" и "Барселона" продолжают вести переговоры по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Sport.es, "нерадзурри" хотят, чтобы каталонцы включили в сделку хавбека Артура Раомса.

Отмечается, что "Интер" хочет заработать на продаже Мартинеса 150 миллионов евро. Однако стоит напомнить, что в июле в течение двух недель клаусула игрока будет составлять 111 миллионов евро.

В этом сезоне Артур провел 23 игры, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

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