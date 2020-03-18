"Интер" настаивает на включение хавбека "Барселоны" в сделку по Лаутаро Мартинесу
"Интер" и "Барселона" продолжают вести переговоры по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает Sport.es, "нерадзурри" хотят, чтобы каталонцы включили в сделку хавбека Артура Раомса.
Отмечается, что "Интер" хочет заработать на продаже Мартинеса 150 миллионов евро. Однако стоит напомнить, что в июле в течение двух недель клаусула игрока будет составлять 111 миллионов евро.
В этом сезоне Артур провел 23 игры, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Читайте также: "Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14