Почеттино хочет поработать с Месси в "Ньюэллз Олд Бойз"

2 Теги лионель мессимаурисио почеттиноньюэллз олд бойз

Почеттино хочет поработать с Месси в "Ньюэллз Олд Бойз"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился планами о возвращении в "Ньюэллз Олд Бойз".

"Я хочу однажды вернуться в "Ньюэллз Олд Бойз". Однако с этим я не спешу. Желательно, чтобы это произошло в ближайшие лет 10. Чтобы там еще и Месси был", - приводит слова Почеттино Radio del Plata.

Отметим, что аргентинский клуб является родным как для Почеттино, так и для Месси. Также напомним, что капитан "Барселоны" неоднократно заявлял, что может завершить карьеру на родине.

Читайте также: Месси присоединился к челенджу с туалетной бумагой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Пусть хочет

Ответить
Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Вот что диктатура гнома с людьми делает...

Ответить

главное

Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты

Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов