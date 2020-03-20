Почеттино хочет поработать с Месси в "Ньюэллз Олд Бойз"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился планами о возвращении в "Ньюэллз Олд Бойз".

"Я хочу однажды вернуться в "Ньюэллз Олд Бойз". Однако с этим я не спешу. Желательно, чтобы это произошло в ближайшие лет 10. Чтобы там еще и Месси был", - приводит слова Почеттино Radio del Plata.

Отметим, что аргентинский клуб является родным как для Почеттино, так и для Месси. Также напомним, что капитан "Барселоны" неоднократно заявлял, что может завершить карьеру на родине.

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