"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси

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"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси

"Матч ТВ" начнет транслировать матчи премьер-лиги Беларуси.

Как сообщил журналист Иван Карпов, "Матч ТВ" приобрел права на показ чемпионата Беларуси.

Напомним, что чемпионат Беларуси проходит без ограничений, несмотря на распространение коронавируса в мире.

Отметим, что действующим чемпионом является брестское "Динамо".

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