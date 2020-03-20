"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси
"Матч ТВ" начнет транслировать матчи премьер-лиги Беларуси.
Как сообщил журналист Иван Карпов, "Матч ТВ" приобрел права на показ чемпионата Беларуси.
Напомним, что чемпионат Беларуси проходит без ограничений, несмотря на распространение коронавируса в мире.
Отметим, что действующим чемпионом является брестское "Динамо".
Читайте также: Брестское "Динамо" - обладатель Суперкубка Беларуси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куман высказался о позиции де Йонга в "Барселоне"
-
"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси
-
3
Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"
-
1
Дортмундская "Боруссия" соскучилась по своим болельщикам
-
1
Заа внес вклад в борьбу с коронавирусом
-
2
Почеттино хочет поработать с Месси в "Ньюэллз Олд Бойз"
-
1
"Манчестер Юнайтед" претендует на вингера "Атлетико"
-
1
Крыховяк - лучший игрок "Локомотива" в марте
-
Лука Тони назвал идеального партнёра для Роналду
-
2
"Барселона" определилась с ценой на Ракитича
-
1
Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты
-
1
Ла Лига рассматривает возможность проведения матчей каждые 48 часов после возобновления сезона
-
Шюррле показал, как тренируется во время карантина
-
1
Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
-
1
"Барселона" включилась в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Бракамонте: "Москва" заплатила за меня одну корову и три огурца"
-
АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая
-
3
Эмери - о вылете ПСЖ от "Барселоны" в 2017 году: "В одном матче мы играли против них, а в другом - против судьи"
-
Ари высказался о русских женщинах
-
Юран: "Кокорин идёт по пути Дзюбы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18