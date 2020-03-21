Manchester Evening News составила рейтинг худших трансферов "Манчестер Юнайтед" после ухода Фергюсона

Манчестерское издание Manchester Evening News составило рейтинг трансферов "Манчестер Юнайтед" после ухода Алекса Фергюсона.

Так, лучшим трансфером с рейтингом 9 стала покупка Бруну Фернандеша минувшей зимой. 8 баллов получили трансферы Серхио Ромеро, Аарона Уан-Биссака, Одиона Игало и Златана Ибрагимовича.

Худшими (один балл) признаны покупки Виктора Вальдеса, Алексиса Санчеса и Радамеля Фалькао. "Двойку" получили Маркос Рохо, Бастиан Швайнштайгер и Анхель Ди Мария.

Напомним, что Алекс Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 трофеев.

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