Manchester Evening News составила рейтинг худших трансферов "Манчестер Юнайтед" после ухода Фергюсона
Манчестерское издание Manchester Evening News составило рейтинг трансферов "Манчестер Юнайтед" после ухода Алекса Фергюсона.
Так, лучшим трансфером с рейтингом 9 стала покупка Бруну Фернандеша минувшей зимой. 8 баллов получили трансферы Серхио Ромеро, Аарона Уан-Биссака, Одиона Игало и Златана Ибрагимовича.
Худшими (один балл) признаны покупки Виктора Вальдеса, Алексиса Санчеса и Радамеля Фалькао. "Двойку" получили Маркос Рохо, Бастиан Швайнштайгер и Анхель Ди Мария.
Напомним, что Алекс Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 трофеев.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" претендует на вингера "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Кокорину подарили кроссовки стоимостью более миллиона рублей
-
АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы
-
Агент Чалова рассказал, почему зарубежные клубы не хотят брать российских игроков
-
"Милан" нашел замену Ибрагимовичу
-
Партей задумался над уходом из "Атлетико"
-
Козел-талисман "Кельна" впервые в истории дал потомство
-
"Матч ТВ" начнет транслировать еще один чемпионат
-
Глава РПЛ: "Нельзя играть без зрителей"
-
Макманаман: "Холанду не стоит спешить менять клуб"
-
Manchester Evening News составила рейтинг худших трансферов "Манчестер Юнайтед" после ухода Фергюсона
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Година
-
Прядкин: "Российские клубы побаиваются в еврокубках, мы ещё вернёмся на ведущие позиции"
-
"Реал" готов продать Милитао
-
Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине
-
2
"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса
-
"Спартак" поздравил главу МИД России Лаврова с юбилеем
-
1
Прядкин не исключил досрочное завершение сезона РПЛ
-
1
"Барселона" не может позволить себе зарплату Алабы
-
Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ
-
Ибрагимович напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18