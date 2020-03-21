Макманаман: "Холанду не стоит спешить менять клуб"

Экс-игрок "Реала" Стив Макманаман высказался о возможном уходе Эрлинга Холанда из "Боруссии".

"Холанду не стоит спешить менять клуб. Он счастлив в "Боруссии", где регулярно выходит на поле и забивает голы. Ему нужно набраться опыта, сыграв 200 матчей за "Боруссию" и несколько десятков игр в Лиге Чемпионов. Он не должен раньше времени бежать на поезд и ехать в "Реал".

Все знают, что случилось с Лукой Йовичем, который в текущем сезоне почти не появлялся на поле после великолепного сезона в Бундеслиге. Кроме того, "Реал" интересуется Мбаппе, а они не должны выступать за одну команду", - приводит слова Макманамана Marca.

Читайте также: Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас". | http://soccernews.ru