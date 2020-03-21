"Матч ТВ" начнет транслировать еще один чемпионат

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"Матч ТВ" начнет транслировать еще один чемпионат

"Матч ТВ" начнет показывать матчи чемпионата Австралии.

Телеканал приобрел права на трансляцию чемпионата до конца сезона. 23 марта на канале "‎Матч! Футбол 1" ожидаются трансляции двух игр: "Ньюкасл Джетс" - "Мельбурн Сити" (11:25 мск) и "Перт Глори" - "Вестерн Юнайтед" (13:25 мск).

Отметим, что в России правами на показ чемпионата Австралии также обладает Viasat Sport.

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