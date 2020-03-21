Козел-талисман "Кельна" впервые в истории дал потомство

Талисман "Кельна" козёл Хеннес IX дал потомство.

Как сообщает сайт клуба, у Хенесса и козы Ильзе родились две козочки. Отметим, что это первый случай в истории клуба, когда козел-талисман дал потомство.

"Кельн" выпускает козла перед всеми домашними играми чемпионата начиная с 1950 года.

В этом сезоне после 25 туров "Кельн" идет в Бундеслиге на десятом месте.

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