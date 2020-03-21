АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы
АПЛ может пойти на серьезный шаг, чтобы дополнительно получить несколько месяцев для завершения сезона.
Как сообщает The Telegraph, АПЛ, скорее всего, не успеет завершиться до 30 июня, как хочет УЕФА. Однако УЕФА не собирается откладывать отборочные игры Лиги Европы.
Таким образом, АПЛ может отказаться от одной путевки в Лигу Европы, которую должно занять 7-е место АПЛ.
Отметим, что 7-е место АПЛ принимает участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы, который должен состояться в июле.
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|27
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