Чалов назвал четырех нападающих, с которых берет пример
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, с каких нападающих берет пример.
"Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого из них беру понемногу", - заявил Чалов.
Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду он провел 117 игр и забил 36 голов.
Напомним, что прошлым летом Чаловым интересовался "Кристал Пэлас".
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