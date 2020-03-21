Чалов назвал четырех нападающих, с которых берет пример

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Чалов назвал четырех нападающих, с которых берет пример

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, с каких нападающих берет пример.

"Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого из них беру понемногу", - заявил Чалов.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду он провел 117 игр и забил 36 голов.

Напомним, что прошлым летом Чаловым интересовался "Кристал Пэлас".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

'Но на данный момент учусь у Бентеке.Мне же его заменить придется",-добавил Федя.

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