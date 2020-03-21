"Арсенал" определился со стоимостью Мхитаряна

"Арсенал" готов продать хавбека Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Corriere dello Sport, "канониры" хотят заработать на трансфере игрока не менее 25 миллионов евро.

Напомним, что с лета 2019 года Мхитарян находится в аренде в "Роме".

За римский клуб футболист провел 13 игр, в которых забил шесть голов.

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