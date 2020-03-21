Анчелотти просит "Эвертон" подписать лучшего бомбардира Серии А

"Эвертон" может подписать нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле.

Как сообщает 90min, с просьбой о трансфере лучшего бомбардира Серии А к руководству обратился наставник "ирисок" Карло Анчелотти.

Трансферная стоимость 30-летнего форварда оценивается в 50 миллионов евро. Ранее интерес к игроку также проявлял "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне на счету Иммобиле 30 забитых голов и 7 ассистов в 33 играх.

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