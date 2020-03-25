Фердинанд рассказал, почему Роббен отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедрио фердинандарьен роббен

Фердинанд рассказал, почему Роббен отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что Арьен Роббен в свое время не захотел переходить в стан "красных дьяволов".

"Роббен был отличным футболистом. "МЮ" обязан был его заполучить. Он посещал нашу тренировочную базу. Он погулял по ней, однако ему не понравился запах. Он ушел, а потом стал игроком "Челси".

Я был шокирован. Он бы прекрасно нам подошел. Все понимали, что он будет смещаться с фланга, подрабатывая мяч под левую ногу, однако защитники ничего не могли поделать", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что Роббен перебрался в "Челси" в 2004 году. Голландец завершил карьеру в июле прошлого года.

Читайте также: Фердинанд считает, что Моуринью не отпустит Кейна в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лев Лещенко находится в реанимации

Лев Лещенко находится в реанимации

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов