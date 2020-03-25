Фердинанд рассказал, почему Роббен отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что Арьен Роббен в свое время не захотел переходить в стан "красных дьяволов".

"Роббен был отличным футболистом. "МЮ" обязан был его заполучить. Он посещал нашу тренировочную базу. Он погулял по ней, однако ему не понравился запах. Он ушел, а потом стал игроком "Челси".

Я был шокирован. Он бы прекрасно нам подошел. Все понимали, что он будет смещаться с фланга, подрабатывая мяч под левую ногу, однако защитники ничего не могли поделать", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что Роббен перебрался в "Челси" в 2004 году. Голландец завершил карьеру в июле прошлого года.

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