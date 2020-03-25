Фердинанд рассказал, почему Роббен отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что Арьен Роббен в свое время не захотел переходить в стан "красных дьяволов".
"Роббен был отличным футболистом. "МЮ" обязан был его заполучить. Он посещал нашу тренировочную базу. Он погулял по ней, однако ему не понравился запах. Он ушел, а потом стал игроком "Челси".
Я был шокирован. Он бы прекрасно нам подошел. Все понимали, что он будет смещаться с фланга, подрабатывая мяч под левую ногу, однако защитники ничего не могли поделать", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Напомним, что Роббен перебрался в "Челси" в 2004 году. Голландец завершил карьеру в июле прошлого года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18