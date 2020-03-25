Лев Лещенко находится в реанимации

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Лев Лещенко находится в реанимации

Народный артист РСФСР и член консультативного совета московского "Динамо" Лев Лещенко был переведен в реанимацию.

По сведениям телеграм-канал Baza, у артиста был приступ удушья, после чего доктора перевели его в реанимацию, где его состояние было стабилизировано.

Напомним, что Лещенко со своей женой Ириной попал в больницу после заражения коронавирусом.

Лещенко - известный болельщик "Динамо". Певец попал в консультативный совет клуба в декабре 2019 года.

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