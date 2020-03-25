Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам
"Бавария", "Байер", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" окажут финансовую помощь командам из первой и второй Бундеслиги.
По сведениям Bild, названные клубы выделят 20 миллионов евро командам, нуждающимся в финансовой поддержке из-за приостановки турниров в связи с распространением коронавируса.
Также в фонд помощи командам будут направлены деньги, которые полагались четырем немецким клубам, выступающим в Лиге Чемпионов, за телевизионные права.
Отмечается, что распределением всех денег будет заниматься руководство Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16