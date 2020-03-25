Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам

"Бавария", "Байер", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" окажут финансовую помощь командам из первой и второй Бундеслиги.

По сведениям Bild, названные клубы выделят 20 миллионов евро командам, нуждающимся в финансовой поддержке из-за приостановки турниров в связи с распространением коронавируса.

Также в фонд помощи командам будут направлены деньги, которые полагались четырем немецким клубам, выступающим в Лиге Чемпионов, за телевизионные права.

Отмечается, что распределением всех денег будет заниматься руководство Бундеслиги.

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