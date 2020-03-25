Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам

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Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам

"Бавария", "Байер", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" окажут финансовую помощь командам из первой и второй Бундеслиги.

По сведениям Bild, названные клубы выделят 20 миллионов евро командам, нуждающимся в финансовой поддержке из-за приостановки турниров в связи с распространением коронавируса.

Также в фонд помощи командам будут направлены деньги, которые полагались четырем немецким клубам, выступающим в Лиге Чемпионов, за телевизионные права.

Отмечается, что распределением всех денег будет заниматься руководство Бундеслиги.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
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