Дибала рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала поделился информацией о своем здоровье.
Напомним, что 21 марта стало известно о заражении аргентинца коронавирусом.
"Все прекрасно", - подписал Дибала свое фото в инстаграме.
Напомним, что во всем мире уже более 400 тысяч заразившихся. Умерло от болезни около 20 тысяч человек.
Читайте также: "Ювентус" отклонил предложение ПСЖ по Дибале. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дибала рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом
-
"Челси" остановил переговоры с футболистами о новых контрактах из-за коронавируса
-
Дзба предложил поместить Лукашенко на обложку FIFA 21
-
Федерация футбола Испании готовит огромную сумму для помощи клубам
-
"Енисей" завтра проведет тренировку, несмотря на запрет
-
1
Милнер составил необычную сборную, ассоциируя фамилии игроков с предметами
-
1
Модрич предложил "Реалу" подписать на замену себе хавбека ЦСКА
-
"Милан" рассчитывает подписать защитника "Челси"
-
Нани: "Я многому научил Роналду"
-
1
Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам
-
1
Лев Лещенко находится в реанимации
-
Фердинанд рассказал, почему Роббен отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
"Аякс" хочет разорвать контракт с Хунтелааром и договориться о соглашении на новых условиях
-
1
Фанат "Зенита" обязан выплатить клубу огромную сумму
-
"Арсенал" все еще расплачивается с Эмери
-
Хавбек "Спартака" Крал на карантине занялся кулинарией
-
Наингголан рассказал с какими трудностями столкнулась его супруга, болеющая раком
-
Ширер считает, что следующий сезон может стать последним для Кейна в "Тоттенхэме"
-
2
Михаил Кержаков назвал лучшего игрока в мире
-
Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Им интересуются топ-клубы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16