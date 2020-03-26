Дибала рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом

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Дибала рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала поделился информацией о своем здоровье.

Напомним, что 21 марта стало известно о заражении аргентинца коронавирусом.

"Все прекрасно", - подписал Дибала свое фото в инстаграме.

Напомним, что во всем мире уже более 400 тысяч заразившихся. Умерло от болезни около 20 тысяч человек.

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