Витсель показал своего партнера по домашним тренировкам

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Витсель показал своего партнера по домашним тренировкам

Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель выложил видео со своими тренировками во время карантина.

Занимается 31-летний бельгиец в компании своей маленькой дочки.

"Мой новый партнер по тренировкам", - подписал видео игрок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My new workout partner ❤️ @r_babyberry

Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28)

В этом сезоне Витсель провел 32 игры, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Напомним, что розыгрыш Бундеслиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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