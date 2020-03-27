"Атлетико" вступил в борьбу за Милика

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"Атлетико" вступил в борьбу за Милика

"Атлетико" интересуется нападающим "Наполи" Аркадиушом Миликом.

По сведениям Football Italia, "матрасники" готовы составить "Милану" конкуренцию в борьбе за 26-летнего футболиста. Отмечается, что мадридский клуб уже провел с игроком предварительные переговоры.

Действующее соглашение Милика с клубом рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Милик провел 22 матча, в которых забил 12 голов.

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