Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты

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Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сделала заявление касательно снижения зарплат игроков.

Отметим, что некоторые клубы снизили зарплату футболистов из-за приостановки турниров в связи с распространением коронавируса.

"Нам поступает много обращений, в которых игроки просят о помощи. В такой ситуации мы стараемся сделать все возможное для поддержки профсоюзов футболистов и профессиональных игроков.

Мы очень обеспокоены, что много клубов разорвали соглашения с футболистами или в одностороннем порядке понизили им заработную плату. Хотим призвать клубы контактировать с национальными профсоюзами футболистов для достижения справедливых договоренностей", - заявили в FIFPro.

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