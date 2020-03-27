Месси выступает против продажи Видаля

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Месси выступает против продажи Видаля

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не хочет, чтобы клуб продавал хавбека Артуро Видаля.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на испанскую прессу, чилиец может быть включен в сделку по покупке нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Таким образом, если его не отпустят в "Интер", то это может сорвать трансфер аргентинца.

Напомним, что "Барса" также хочет вернуть Неймара, поэтому клуб может сосредоточиться на возвращении бразильца.

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Комментарии

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шнюк
шнюк

Странно, новость про Месси, а дурачок её ещё не заплевал говном)

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Странно,ты только что это сделал?Не заметил?

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