"Атлетико" хочет увеличить клаусулу Партея

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"Атлетико" хочет увеличить клаусулу Партея

"Атлетико" работает над продлением соглашения с хавбеком Томасом Партеем.

Как сообщает As, "Матрасники" надеются, что смогут договориться с игроком в ближайшие недели. Отмечается, что в случае продления контракта клаусула футболиста вырастет до 100 миллионов евро.

Действующий контракт Партея рассчитан до июня 2023 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Партея три гола и один ассист в 35 матчах.

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