Сетьен рассказал, чем занимается на карантине

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Сетьен рассказал, чем занимается на карантине

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, как проводит время на карантине.

"Я нахожусь на карантине. Пытаюсь с пользой провести это время и придерживаюсь определенных процедур. Очень скучаю по свежему воздуху, играм, адреналину и нашей непрерывной нагрузке. Дома у меня только комнатные растения. Также скучаю по ежедневной работе. Я люблю общаться с футболистами и со всем персоналом, у нас прекрасная атмосфера.

Я читаю Héroes del Deporte. Я не очень люблю сериалы, так как у меня мало времени, ты подсаживаешься на них. Я начинал смотреть "Игру Престолов", однако не хочу продолжать. Если зацеплюсь, то придется просить увеличить срок карантина.

Думаю, скоро все нормализуется. Команда вернется с огромной энергией, чтобы справиться со всеми испытаниями", - приводит слова Сетьена Sport.es.

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